Синоптики предупреждают о снеге с дождем и гололеде в Украине

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Завтра в Украине от -3 градусов мороза до +2 градусов тепла

В Украине завтра, 8 декабря 2018 года, ожидается снег с дождем и гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Украинского гидрометцентра в Facebook.

Как отмечается, 8 декабря на западе Украины ожидаются умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Вместе с тем, в большинстве северных и центральных областей ожидается небольшой снег с переходом в дождь, местами гололед, на остальной территории страны осадков не ожидается.

"На дорогах страны, кроме запада и юга, местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью от -3 до -8 градусов, на севере Левобережья до -11 градусов мороза, на западе страны около 0 градусов; днем в Украине от -3 градусов мороза до +2 градусов тепла, в западных и южных областях от +1 до +6 градусов тепла", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Карпатах в период с 7 по 10 декабря удержится снеголавинная опасность.

Кроме того, сообщалось, что в Киеве завтра, 8 декабря 2018 года, ожидается снег с переходом в дождь и гололедица.