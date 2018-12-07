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Синоптики предупреждают об опасности схода лавин в Карпатах

Новости » Общество    07.12.2018 - 13:16
Синоптики предупреждают об опасности схода лавин в Карпатах
Фото: Карпаты (facebook.com/lavyny.official)

Лавинная опасность ожидается в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей

В Карпатах в период с 7 по 10 декабря сохранится снеголавинная опасность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, по данным синоптиков, 7-8 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области и 7-9 декабря в высокогорье восточной части Закарпатской области сохраняется низкая снеголавинная опасность (1 уровень).

Кроме того, 9-10 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень).

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине сегодня, 7 декабря 2018 года, ожидается снег и гололедица на дорогах. По данным Укргидрометцентра, на Левобережье ожидается небольшой снег, утром и днем в западных областях мокрый снег и дождь, местами гололед, на дорогах местами гололедица. На остальной территории страны осадков не ожидается.

Кроме того, сообщалось, что в субботу, 8 декабря, во многих регионах Украины ожидается мокрый снег и дождь. Сухо будет только в отдельных областях на юге и востоке страны.

Все подразделения МВД Украины перешли на усиленный режим работы Погода на сегодня: в Украине местами снег, температура до +2
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