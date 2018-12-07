Синоптики попереджають про сніг з дощем та ожеледицю в Україні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Завтра в Україні від -3 градусів морозу до +2 градусів тепла

В Україні завтра, 8 грудня 2018 року, очікується сніг з дощем та ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Українського гідрометцентру у Facebook.

Як зазначається, 8 грудня на заході України очікується помірні опади переважно у вигляді дощу. Разом з тим, у більшості північних та центральних областей очікується невеликий сніг з переходом в дощ, подекуди ожеледь, на решті території країни істотних опадів не очікується.

"На дорогах країни, крім заходу та півдня, місцями ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі від -3 до -8 градусів, на півночі Лівобережжя до -11 градусів морозу, на заході країни близько 0 градусів; вдень в Україні від -3 градусів морозу до +2 градусів тепла, у західних та південних областях від +1 до +6 градусів тепла", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Карпатах у період з 7 по 10 грудня утримається снiголавинна небезпека.

Крім того, повідомлялося, що у Києві завтра, 8 грудня 2018 року, очікується сніг із переходом у дощ та ожеледиця.