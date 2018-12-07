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В Киеве завтра ожидается снег с переходом в дождь и гололедица

Новости » Общество    07.12.2018 - 14:02
В Киеве завтра ожидается снег с переходом в дождь и гололедица
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

В Киеве завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ветер до 10 м/с

В Киеве завтра, 8 декабря 2018 года, ожидается снег с переходом в дождь и гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

По данным синоптиков, завтра в Киеве ожидается небольшой снег, днем с переходом в дождь, и гололедица на дорогах.

"В общем в субботу облачно с прояснениями, ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью от -4 до -6 градусов мороза, днем около 0 градусов", - говорится в сообщении.

Киевлян призывают быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендуют придерживаться советов во время гололеда.

Напомним, ранее сообщалось, что в Карпатах в период с 7 по 10 декабря удержится снеголавинная опасность. В частности, синоптики предупреждают о вероятности схода лавин в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Как писало РБК-Украина, в Украине сегодня, 7 декабря 2018 года, ожидается снег и гололедица на дорогах. По данным Укргидрометцентра, на Левобережье ожидается небольшой снег, утром и днем в западных областях мокрый снег и дождь, местами гололед, на дорогах местами гололедица. На остальной территории страны осадков не ожидается.

"Укравтодор" рассказал о ситуации на основных дорогах страны Погода на сегодня: в Украине местами снег, температура до +2
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