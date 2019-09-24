Синоптики предупреждают о сильных заморозках в Украине

Погода в Украине 25 сентября ухудшится, синоптики предупреждают о заморозках до -5. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Сообщается, что завтра в Черниговской, Сумской, Полтавской , Харьковской и Луганской областях заморозки в воздухе достигнут -3. Вместе с тем, в Житомирской, Киевской, Донецкой областях заморозки на почве составят -5.

Синоптики отмечают, что 25 сентября ночью в северных, восточных, Волынской, Ровенской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях сильные заморозки достигнут -5 (II уровень опасности, оранжевый).

Ночью 26 сентября в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях на поверхности почвы заморозки составят -3.

Напомним, синоптик предупредила о дождях и похолодании в Киеве. 26 сентября в Киеве температура воздуха упадет до +12.

Также, по данным синоптика Наталки Диденко, завтра в западных областях страны ожидаются дожди.

Кроме того, сегодня синоптики предупреждали об ухудшении погоды в Украине.