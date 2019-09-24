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Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине

Новости » Общество    24.09.2019 - 08:43
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине
Иллюстративное фото (pixabay com.jpg)

Синоптики предупреждают о сильных заморозках

Погода в Украине 24 сентября ночью ухудшится, ожидаются заморозки до -5. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

В Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областяи заморозки в воздухе 0-3, в Житомирской, Киевской, Донецкой областях заморозки на почве 0-5.

Напомним, синоптики отмечали, что сегодня в Украине, по сравнению с понедельником, похолодает. Температура воздуха днем в западных областях достигнет +17+21, но в Волынской и Ровенской областях будет +14+16, а в Житомирской - +12+14.

Гораздо ниже температура воздуха на востоке страны. Там в Харьковской, Луганской и Донецкой областях температура воздуха днем составит +10+14. В Одесской, Николаевской и Херсонской теплее, температура воздуха днем поднимется до +21.

РБК-Украина писало, что по данным Украинского Гидрометцентра, на Закарпатье, и некоторых районах Прикарпатья и в южной части страны температура воздуха составит +20+22 градуса.

В столице сегодня дождей не будет. Температура воздуха днем составит +12+14, ночью ожидается от +2 до 0.

В Украине сегодня похолодает Завтра в Закарпатье ожидается потепление
Новости Украины похолоданиезаморозкиПогода
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