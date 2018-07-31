Синоптики предупреждают о сильных грозах на западной Украине

Также ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с

На Прикарпатье и Закарпатье 31 июля, ожидаются грозы, местами сильные дожди, град, шквалы 15-20 м/сек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, согласно данным Укргидрометцентра, 31 июля в Прикарпатье и Закарпатье сильные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Отметим, согласно прогнозу синоптиков, 31 июля 2018 года на западе, юге и местами на севере и востоке Украины ожидаются дожди с грозами, в центре без осадков, температура воздуха поднимется до +32.

Также сообщалось, что по состоянию на утро 31 июля в результате осложнения погодных условий в Украине обесточено 143 населенных пункта.

Как сообщалось, 30-31 июля в результате осложнения погодных условий, дождей, порывов ветра, а также из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточено 143 населенных пункта в 6 областях. В частности, в Тернопольской - 58, Львовской - 46, Хмельницкой - 15, Житомирской - 15, в Черновицкой - 8 и Запорожской - 1 населенный пункт.