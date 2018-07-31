Погода на сьогодні: в Україні місцями дощі, температура до +32

У Києві сьогодні очікуються дощі сгрозами

Погода на сьогодні: 31 липня 2018 року на заході, півдні і, місцями, на півночі і сході України очікуються дощі з грозами, в центрі без опадів, температура повітря підніметься до +32. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході України сьогодні очікуються дощі та грози, температура від +26 до +31 градусів, вночі до +20. На півночі країни сьогодні вдень без опадів, тільки в Києві очікується дощ з грозою, температура повітря від +26 до +30 градусів вдень і до +21 вночі, у центральних областях без опадів, від +26 до +30 вдень і до +21 вночі. У східних областях очікуються дощі, денна температура від +28 до +32, вночі - до +21 градусів. На півдні очікуються грози, вдень від +26 до +32, вночі - до +23, у Криму температура підніметься до +31, опадів не очікується.

Погода у Києві на сьогодні

У Києві сьогодні опадів, вдень очікується від +27 до +29 градусів тепла, вночі від +19 до +21.