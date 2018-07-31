Негода в Україні знеструмила понад 140 населених пунктів

У Житомирській області негода пошкодила понад 40 будинків

Станом на ранок 31 липня внаслідок ускладнення погодних умов в Україні знеструмлено 143 населених пункти. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що 30-31 липня внаслідок ускладнення погодних умов, злив, поривів вітру, а також через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 143 населених пункти у 6 областях. Зокрема, в Тернопільській - 58, Львівській - 46, Хмельницькій - 15, Житомирській - 15, у Чернівецькій - 8 і Запорізькій - 1 населений пункт.

Крім того, в результаті поривів вітру зафіксовані випадки часткового пошкодження дахів будинків і повалення дерев у 2 областях, а саме:

у Житомирській області в 5 районах були частково пошкоджені дахи 41 житлового будинку, повалено 52 дерева. Всі повалені дерева розпиляні і прибрані;

у Хмельницькій області повалено 37 дерев. Всі повалені дерева розпиляні і прибрані.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про грози і град на заході Україні. Також повідомлялося про сильні дощі та шквалистий вітер до 20 м/с.