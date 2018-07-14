Синоптики предупреждают о сильных дождях и граде в ряде областей Украины

Дожди и град ожидается на востоке и местами в центре страны

В ближайший час и до конца дня в ряде областей Украины ожидаются сильные дожди и град. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Сообщается, что в ближайшие часы и до конца суток 14 июля в восточных, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях ожидаются грозы, местами сильные дожди, град и шквалы 17-22 м/с.

В то же время, по данным Гидрометцентра, 14-15 июля в южных, восточных, Днепропетровской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее сообщалось, что днем 14 июля в Киеве ожидаются местами кратковременный дождь и гроза. В целом в столице прогнозируется переменная облачность, ветер преимущественно западный 5-10 м/с, температура воздуха днем от +24 до +26.