Синоптики предупреждают о грозах в Киеве

В Киеве ожидаются дожди с грозами

Сегодня, 14 июля, в Киеве ожидаются местами кратковременный дождь и гроза. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Гидрометцентр.

Сообщается, что днем 14 июля в столице ожидаются местами кратковременный дождь и гроза. В целом в Киеве прогнозируется переменная облачность, ветер преимущественно западный 5-10 м/с, температура воздуха днем от +24 до +26.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, с сегодняшнего дня проезд в городском транспорте Киева подорожал до 8 гривен.