Синоптики предупреждают о грозах в Киеве
В Киеве ожидаются дожди с грозами
Сегодня, 14 июля, в Киеве ожидаются местами кратковременный дождь и гроза. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Гидрометцентр.
Сообщается, что днем 14 июля в столице ожидаются местами кратковременный дождь и гроза. В целом в Киеве прогнозируется переменная облачность, ветер преимущественно западный 5-10 м/с, температура воздуха днем от +24 до +26.
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Напомним, с сегодняшнего дня проезд в городском транспорте Киева подорожал до 8 гривен.