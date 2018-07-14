Синоптики попереджають про сильні дощі та град у ряді областей України

Дощі та град очікується на сході та місцями в центрі країни

У найближчу годину та до кінця дня в ряді областей України очікуються сильні дощі та град. Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Повідомляється, що в найближчі години і до кінця доби 14 липня в східних, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях очікуються грози, місцями сильні дощі, град та шквали 17-22 м/с.

У той же час, за даними Гідрометцентру, 14-15 липня у південних, східних, Дніпропетровській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вдень 14 липня в Києві очікуються місцями короткочасний дощ і гроза. Загалом у столиці прогнозується мінлива хмарність, вітер переважно західний 5-10 м/с, температура повітря вдень від +24 до +26.