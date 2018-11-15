Синоптики предупреждают о сильном ветре в Украине

Иллюстративное фото (Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images)

16 ноября в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с

В Украине завтра, 16 ноября 2018 года, ожидается усиление ветра до 20 м/с. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометцентра.

Как отмечается, усиление ветра ожидается в южной и восточной частях Украины.

"16 ноября в южной и восточной частях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве завтра, 16 ноября 2018 года, ожидается гололедица на дорогах. Киевлян призывают быть осторожными, передвигаясь по городу.

Отметим, по данным синоптиков, устойчивое снижение среднесуточной температуры воздуха ниже 0 градусов в Киеве свидетельствует о начале метеорологической зимы, которая в этом году пришла в столицу на месяц раньше прошлогодней, когда она началась 18 декабря.

Добавим, также сообщалось, что наиболее сложная завтра, 16 ноября, ожидается погода в южной части Украины. Там пройдет дождь, временами будет выпадать мокрый снег, вероятно налипание мокрого снега, гололед и на дорогах сложная ситуация. Осадки объединяются с сильным северо-восточным ветром, до штормовых порывов до 15-20 метров в секунду.