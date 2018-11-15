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Синоптики попереджають про сильний вітер в Україні

Новини » Суспільство    15.11.2018 - 16:17
Синоптики попереджають про сильний вітер в Україні
Ілюстративне фото (Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images)

16 листопада в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с

В Україні завтра, 16 листопада 2018 року, очікується посилення вітру до 20 м/с. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Українського гідрометцентру.

Як зазначається, посилення вітру очікується у південній та східній частинах України.

"16 листопада у південній та східній частинах пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Синоптики попереджають про сильний вітер в Україні

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві завтра, 16 листопада 2018 року, очікується ожеледиця на дорогах. Киян закликають бути обережними, пересуваючись містом.

Зазначимо, за даними синоптиків, стійке зниження середньодобової температури повітря нижче 0 градусів у Києві свідчить про початок метеорологічної зими, яка в цьому році прийшла в столицю на місяць раніше минулорічної, коли вона почалася 18 грудня.

Додамо, також повідомлялося, що найскладнішою завтра, 16 листопада, очікується погода в південній частині України. Там пройде дощ, часом випадатиме мокрий сніг, ймовірне налипання мокрого снігу, ожеледь і на дорогах складна ситуація. Опади об'єднаються з сильним північно-східним вітром, до штормових поривів, до 15-20 метрів в секунду.

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