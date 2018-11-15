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Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Киева

Новости » Общество    15.11.2018 - 15:08
Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Киева
Иллюстративное фото (УНИАН)

Киевлян призывают быть осторожными, передвигаясь по городу

В Киеве завтра, 16 ноября 2018 года, ожидается гололедица на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, завтра в Киеве осадков не ожидается, на дорогах местами возможна гололедица. В Киеве ожидается облачная погода с прояснениями, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, ночью до -6 градусов мороза, днем около 0 градусов.

Киевлян призывают быть осторожными, передвигаясь по городу.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве сегодня, 15 ноября, ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах.

Добавим, по данным Центральной геофизической обсерватории, 13 ноября в Киеве началась метеорологическая зима. Среднесуточная температура воздуха на метеостанции обсерватории составила -3,0 градуса и по прогнозам Укргидрометцентра отрицательные значения температуры воздуха будут держаться и дальше.

Отметим, сегодня, 15 ноября, на всей территории Украины ожидается дождь, местами с мокрым снегом, температура воздуха днем от -1 до +7.

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