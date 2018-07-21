Синоптики предупреждают о сильном ветре в Киеве
В Киеве ожидаются шквалы 15-18 м/с
Синоптики предупреждают о сильном ветре в Киеве сегодня, 21 июля 2018 года. Об этом со ссылкой на данные гидрометцентра сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.
"До конца суток 21 июля в Киеве шквалы 15-18 м/с, во время гроз", - говорится в сообщении.
Сильный ветер в Киеве ожидается в ближайший час и сохранится до конца дня.
Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в столице ожидается гроза, кратковременный дождь и до +27 градусов тепла.
Кроме того, сегодня гроза ожидается в большинстве областей Украины, также местами возможен град.