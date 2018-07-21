В Киеве в ближайшие 2-3 часа ожидается гроза

До конца суток 21 июля в Киеве ожидаются грозы

В Киеве сегодня, 21 июля 2018 года, в ближайшие 2-3 часа ожидается гроза, которая сохранится до конца текущих суток. Об этом сообщается на сайте Киевгоргосадминистрации.

Как отмечается, в ближайшие часы в Киеве, по данным синоптиков, ожидается гроза.

По информации отечественных синоптиков, сегодня в Киеве ожидается переменная облачность, ветер 5-10 м/с и до +27 градусов тепла днем. Кроме того, отмечается, что в течение дня в Киеве возможен кратковременный дождь.

Киевлянам рекомендуют держаться подальше от рекламных щитов, ЛЭП и деревьев, плотно закрыть окна, а также в случае сильного ветра найти укрытие.

Напомним, ранее сообщалось о повышение уровня воды рек на Закарпатье из-за сильных дождей.