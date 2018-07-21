У Києві очікуються шквали 15-18 м/с

Синоптики попереджають про сильний вітер у Києві сьогодні, 21 липня 2018 року. Про це з посиланням на дані гідрометцентру повідомляє прес-служби Київської міської держадміністрації.

"До кінця доби 21 липня у Києві шквали 15-18 м/с під час гроз", - йдеться у повідомленні.

Сильний вітер у Києві очікується у найближчу годину і утримається до кінця дня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні у столиці очікується гроза, короткочасний дощ і до +27 градусів тепла.

Крім того, гроза сьогодні очікується у більшості областей України, також місцями можливий град.