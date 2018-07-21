Синоптики предупреждают о грозах и граде в Украине

В Украине ожидаются грозы в ближайшие 3 часа

Синоптики предупреждают о грозах, граде и шквалах в Украине сегодня, 21 июля 2018 года, в ближайшие три часа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, синоптики сообщили, что сегодня в Украине, кроме большинства районов востока и юга Украины ожидаются грозы. В частности, в ближайшие часы и до конца дня в Украине местами пройдет град. Также ожидается сильный ветер - 15-20 метров в секунду.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о возможных грозах и кратковременном дожде в Киеве. Кроме того, по данным синоптиков, до 23 июля в Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность.