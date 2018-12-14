Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Киева

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве завтра существенных осадков не ожидается

На дорогах Киева завтра, 15 декабря 2018 года, ожидается гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, по данным синоптиков, 15 декабря ночью в Киеве ожидается небольшой снег, днем без существенных осадков, ветер до 10 м/с, на дорогах гололедица. Температура ночью 4-6 градусов мороза, днем 2-4 градуса мороза.

Киевлян призывают быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует придерживаться советов во время гололеда.

Напомним, ранее сообщалось, что в Карпатах состоянию на утро 14 декабря 2018 года высота снежного покрова достигла почти 40 см.

Кроме того, сообщалось, что в Украине по состоянию на утро 14 декабря в ряде областей продолжаются осадки в виде снега, синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий. Продолжаются осадки в виде небольшого снега в Киевской, Львовской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Винницкой, Волынской, Одесской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Николаевской областях.