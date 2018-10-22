Синоптики предупреждают о резком изменении погодных условий в Украине

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В Украине ожидаются дожди, местами с мокрым снегом

В Украине 24-25 октября 2018 года ожидается резкое изменение погодных условий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, в указанный период, по данным синоптиков, ожидаются дожди, в западных, а также местами в северных, центральных и Харьковской областях - дожди с мокрым снегом. Кроме того, в Украине ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

Также сообщается, что 24 октября на западе страны местами ожидается ветер до 30 м/с; а в Карпатах и на Прикарпатье в среду ожидается мокрый снег, метели, а также возможно образование снежного покрова (ночью 24 октября в высокогорье сильный снег).

В Киевской области 24-25 октября также ожидается резкое изменение погодных условий. В частности, ожидается дожди, а 25 октября - местами с мокрым снегом. Кроме того, синоптики прогнозируют усиление ветра до 15-20 м/с.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве 22 и 23 октября ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Отметим, сегодня, 22 октября 2018 года, в Украине преимущественно без осадков, дожди ожидаются только в восточных регионах, воздух прогреется до +17.