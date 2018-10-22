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Погода на сегодня: в Украине преимущественно без осадков, температура до +17

Новости » Общество    22.10.2018 - 08:00
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве без осадков, температура днем до +12

Погода на сегодня: 22 октября 2018 в Украине преимущественно без осадков, дожди ожидаются только в восточных регионах, воздуха прогреется до +17. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Гидрометцентра при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе Украины 22 октября без осадков, температура воздуха днем от +10 до +14, ночью от +1 до +6. На севере переменная облачность, температура днем от +10 до +13, ночью от +1 до +3.

В центральной части днем от +12 до +16, ночью от +4 до +9. На юге днем от +15 до +17, осадки возможны в Днепропетровской и Запорожской областях. На востоке дожди, днем от +13 до +17, ночью от +7 до +10.

Погода на сегодня: в Украине преимущественно без осадков, температура до +17

Фото: погода в Украине 22 октября

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 22 октября дождей не ожидается, днем от +10 до +12, ночью от +2 до +4. Ветер северный, 5-10 м/с.

Погода на сегодня: в Украине преимущественно без осадков, температура до +17

Фото: погода в Киеве и области

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