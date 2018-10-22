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Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Киеве

Новости » Общество    22.10.2018 - 08:31
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность ожидается в столице 22 и 23 октября

В Киеве 22 и 23 октября ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным Укргидрометцентра, 22 и 23 октября в Киеве чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Напомним, в Барвенковском районе Харьковской области загорелись склады с зерном.

Во Львовской области сгорел туристический автобус. В результате инцидента пострадавших нет.

До этого стало известно, что на пожарах в Украине с начала года погибли почти 1,3 тыс. человек.

 

Погода на сегодня: в Украине преимущественно без осадков, температура до +17 Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Киеве до 23 октября
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