Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Киеве

Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность ожидается в столице 22 и 23 октября

В Киеве 22 и 23 октября ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным Укргидрометцентра, 22 и 23 октября в Киеве чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Напомним, в Барвенковском районе Харьковской области загорелись склады с зерном.

Во Львовской области сгорел туристический автобус. В результате инцидента пострадавших нет.

До этого стало известно, что на пожарах в Украине с начала года погибли почти 1,3 тыс. человек.