Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Киеве

Чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность ожидается в столице 22 и 23 октября
В Киеве 22 и 23 октября ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
По данным Укргидрометцентра, 22 и 23 октября в Киеве чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
Напомним, в Барвенковском районе Харьковской области загорелись склады с зерном.
Во Львовской области сгорел туристический автобус. В результате инцидента пострадавших нет.
До этого стало известно, что на пожарах в Украине с начала года погибли почти 1,3 тыс. человек.