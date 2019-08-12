Синоптики предупреждают о пожарной опасности

Погода в Украине: 12 августа объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности в восьми областях. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Сообщается, что сегодня в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Ивано-Франковской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Напомним, сегодня, по прогнозу синоптиков, в Украине потеплеет. Во всех областях, кроме Львовской и Волынской областях, переменная облачность, без осадков. В Крыму будет сухо и жарко, днем температура будет колебаться от +30 до +32, ночью от +16 до +18.

Средняя температура по Украине днем будет колебаться от +30 до +32, ночью местами опустится до +13. Жарко будет в Закарпатской области, там термометры покажут до +34.

Ранее синоптик Наталья Диденко писала, что понедельник будет в Украине горячим, в течение дня ожидается от +26 до +32, на крайнем западе, на юго-западе - Черновицкая область, Одесская область - вероятно до +35.

Отметим, выходные в Киеве прошли без существенных осадков. По всей территории страны было тепло.