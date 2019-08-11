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Синоптик рассказала, сколько продлится жара в Украине

Новости » Общество    11.08.2019 - 19:57
Синоптик рассказала, сколько продлится жара в Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Жаркая погода ожидается до пятницы

Погода в Украине 12 августа будет жаркой, в некоторых областях ожидается дожди, температура местами до +35. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, понедельник будет в Украине жарким, в течение дня ожидается от +26 до +32, на крайнем западе, на юго-западе - Черновицкая область, Одесская область - вероятно до +35.

В Волынской, Ровенской и Львовской областях возможны локальные грозовые очаги. В Киеве понедельник будет солнечным и жарким, днем от ​​+28 до +30.

Кроме того, сильная жара ожидается в Украине, включая Киев, во вторник, сообщила синоптик. В дальнейшем жара еще побудет на юге, востоке, в центральных областях. К пятнице жара уйдет за пределы Украины.

Синоптик рассказала, сколько продлится жара в Украине

Напомним, по данным Укргидрометцентра, завтра без осадков, лишь на в Волынской и Львовской областях днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, слабый.

Добавим, погода в Украине 11 августа ожидается жаркой с дождями на западе и севере. По данным синоптиков, на востоке Украины 11 августа ожидается солнечная погода без осадков, днем от +24 до +28, ночью от +13 до +16. На юге Украины также без осадков, днем от +26 до +32, ночью от +16 до +20. В центральных областях Украины без осадков, температура воздуха днем от +26 до +30, ночью от +13 до +16.

Завтра в некоторых областях ожидаются дожди и грозы Украину сегодня накроет жара и грозы
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