Синоптики предупреждают о пожарной опасности

Погода в Украине 18 июля способствует тому, что в большинстве областей сегодня чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Синоптики отмечают, что в большинстве районов Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Сумской, Тернопольской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Харьковской областей сегодня чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Напомним, РБК-Украина писало прогноз погоды на сегодня. Так, по данным синоптиков, температура воздуха на юге и востоке страны поднимется до +29. В других частях - +26.

Дожди передают только на севере страны, а именно в Волынской, Ровенской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях. В Киеве и Киевской области также возможны дожди. Однако, утро в столице сегодня солнечное.

РБК-Украина писало, что по прогнозу синоптика Наталки Диденко, с 19 июля в Украину вернется жара. "Еще немного померзнемо, а уже с 19-го июля температура воздуха значительно повысится", - добавила она. Вместе с тем, по данным Диденко, на юге страны ожидается до +29 градусов тепла.