Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине 31 октября

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

В частности, пожарная опасность сохранится в Киевской области 26-31 октября

В Украине до 31 октября 2018 года ожидается чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, пожароопасность 5 класса сохранится в период с 26 по 31 октября на юге Украины, в Кировоградской, Винницкой и большинстве районов восточных, Днепропетровской, Черкасской, Киевской, Сумской областей.

Кроме того, пожарная опасность сохранится в Киевской области 26-31 октября в южных, восточных районах и в районе Фастова.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня, 26 октября 2018 года, на севере, в центре, на востоке и, местами, на юге Украины ожидаются дожди, на остальной территории без осадков, температура воздуха - от +6 до +14.

Добавим, как сообщала народный синоптик Наталка Диденко, в субботу и воскресенье, 27 и 28 октября, в Украине существенно потеплеет, но в некоторых областях пройдут дожди. По ее словам, температура воздуха сейчас начала подниматься, а на выходных в некоторых регионах страны ожидается до +22 градусов.