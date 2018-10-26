Погода на сегодня: в Украине ожидаются дожди температура до +14

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве ожидается дождь, температура днем до +9

Погода на сегодня: 26 октября 2018 на севере, в центре, на востоке и местами на юге Украины ожидаются дожди, на остальной территории без осадков, температура воздуха - от +6 до +14. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Гидрометцентра при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе Украины 26 октября без осадков. Температура воздуха днем от +7 до +14, ночью от + 2 до +5.

На севере переменная облачность, дожди, температура днем от +6 до +9, ночью от +2 до +5.

В центральной части дожди, днем от +6 до +9, ночью от +2 до +4.

На востоке без осадков, днем от +6 до +19, ночью от +2 до +4.

На юге днем преимущественно без осадков, только в запорожской области ожидаются дожди, температура днем от 12 до +14, ночью от +6 до +6.

Фото: прогноз на 26 октября

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 26 октября и днем, и ночью ожидаются дожди, днем от +7 до +9, ночью от +3 до +5. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек.