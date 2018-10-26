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Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні 31 жовтня

Новини » Суспільство    26.10.2018 - 14:12
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Зокрема, пожежна небезпека утримається у Київській області 26-31 жовтня

В Україні до 31 жовтня 2018 року очікується надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, пожежна небезпека 5 класу утримається у період з 26 по 31 жовтня на півдні України, у Кіровоградській, Вінницькій та більшості районів східних, Дніпропетровської, Черкаської, Київської, Сумської областей.

Крім того, пожежна небезпека утримається у Київській області 26-31 жовтня у південних, східних районах та в районі Фастова.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні, 26 жовтня 2018 року, на півночі, в центрі, на сході та, місцями, на півдні України очікуються дощі, на іншій території без опадів, температура повітря - від +6 до +14.

Додамо, як повідомляла народний синоптик Наталка Діденко, в суботу і неділю, 27 і 28 жовтня, в Україні істотно потеплішає, але в деяких областях пройдуть дощі. За її словами, температура повітря наразі почала підніматися, а на вихідних в деяких регіонах країни очікується до +22 градусів.

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