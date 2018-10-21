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В Харьковской области загорелись склады с зерном

Новости » Происшествия    21.10.2018 - 13:29
Фото: пожар на зерновых складах (kharkiv.dsns.gov.ua)
Фото: пожар на зерновых складах (kharkiv.dsns.gov.ua)

В Гавриловке горят склады с зерном подсолнечника и пшеницы

В Барвенковском районе Харьковской области загорелись склады с зерном. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

Сообщается, что ночью поступило сообщение о пожаре на зерновых складах в Гавриловке. Пожар возник в складском здании с семенами подсолнечника и быстро перекинулся на соседний склад с зерном пшеницы.

К моменту прибытия пожарных горели два склада, огонь охватил площадь 800 квадратных метров, а также была угроза распространения на соседние склады. К тушению привлекли бригады из Лозовой, а также пожарный поезд из Славянска Донецкой области. Около 02:20 пожар удалось локализовать.

"Причина пожара и размер нанесенного ущерба устанавливаются", - говорится в сообщении.

 

Фото: пожар на складах

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области сгорел туристический автобус. В результате инцидента пострадавших нет.

До этого стало известно, что на пожарах в Украине с начала года погибли почти 1,3 тыс. человек.

 

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