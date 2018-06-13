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Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

НовостиОбщество    13.06.2018 - 18:05
Иллюстративное фото (oda.odessa.gov.ua)
Иллюстративное фото (oda.odessa.gov.ua)

15 июня в районе Чернобыля ожидается высокая пожарная опасность

Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине 13-15 июня 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 13-15 июня в Украине, кроме большинства районов западных, северных, Черкасской и Полтавской областей, сохранится чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Как отмечается, чрезвычайная пожарная опасность (5 класс) ожидается 13-15 июня в районе Тетерева, Белой Церкви, Борисполя и Барышевки Киевской области. Кроме того, 15 июня высокая пожарная опасность (4 класс) ожидается в районе Чернобыля.

Напомним, ранее сообщалось, что под Львовом ночью сгорел ресторан.

На водоемах Украины с начала лета уже погиб 81 человек, - ГСЧС Под Львовом ночью сгорел ресторан
Теги публикации: ГСЧС, пожарная опасность  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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