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Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

НовиниСуспільство    13.06.2018 - 18:05
Ілюстративне фото (oda.odessa.gov.ua)
Ілюстративне фото (oda.odessa.gov.ua)

15 червня у районі Чорнобиля очікується висока пожежна небезпека

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні 13-15 червня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"За даними Укргідрометцентру, 13-15 червня в Україні, крім більшості районів західних, північних, Черкаської та Полтавської областей, утримається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, надзвичайна пожежна небезпека (5 клас) очікується 13-15 червня у районі Тетерева, Білої Церкви, Борисполя та Баришівки Київської області. Крім того, 15 червня висока пожежна небезпека (4 клас) очікується у районі Чорнобиля.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під Львовом вночі згорів ресторан.

На водоймах України від початку літа вже загинула 81 людина, - ДСНС Під Львовом вночі згорів ресторан
Теги публікації: ДСНС, пожарная опасность  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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