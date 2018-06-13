15 червня у районі Чорнобиля очікується висока пожежна небезпека

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні 13-15 червня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"За даними Укргідрометцентру, 13-15 червня в Україні, крім більшості районів західних, північних, Черкаської та Полтавської областей, утримається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, надзвичайна пожежна небезпека (5 клас) очікується 13-15 червня у районі Тетерева, Білої Церкви, Борисполя та Баришівки Київської області. Крім того, 15 червня висока пожежна небезпека (4 клас) очікується у районі Чорнобиля.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під Львовом вночі згорів ресторан.