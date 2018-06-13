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Под Львовом ночью сгорел ресторан

НовостиПроисшествия    13.06.2018 - 12:02
Фото: под Львовом сгорел ресторан (lv.npu.gov.ua)
Фото: под Львовом сгорел ресторан (lv.npu.gov.ua)

По данному факту открыто уголовное производство

Под Львовом в с. Сокольники ночью сгорел ресторан на ул. Дубовка, 1а. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.

Как отмечается, сообщении о том, что в одноэтажном деревянном здании паб-ресторана возник пожар спасатели получили 13 июня в 01:00. По состоянию на 02:02 пожар был ликвидирован, огнем было уничтожено здание, пострадавших нет.

По указанному факту, как сообщает пресс-служба областной полиции, открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера, 12 июня 2018 года, в Винницкой области горело зернохранилище.

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Теги публикации: Львов, полиция, пожар, ГСЧС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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