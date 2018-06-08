Пожарная опасность в Украине ожидается 9-11 июня

Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине 9-11 июня 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 9-11 июня в Украине, кроме большинства районов Закарпатья, будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 8 июня 2018 года, на западе Украины местами дожди, на остальной территории без осадков, температура воздуха поднимется до +26. В Киеве сегодня днем от +23 до +25, ночью от +8 до +10. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Ночью и днем в Киеве осадков не ожидается.