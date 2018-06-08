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Погода на сьогодні: в Україні переважно без опадів, температура до +26

НовиниНадзвичайні події    08.06.2018 - 08:00
Фото: в Україні переважно без опадів (president.gov.ua)
Фото: в Україні переважно без опадів (president.gov.ua)

У Києві вдень від +23 до +25

Погода на сьогодні: 8 червня 2018 року на заході України місцями дощі, на решті території без опадів, температура повітря підніметься до +26. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, на заході дощі з грозами пройдуть в усіх областях, крім Рівненської та Волинської, температура повітря вдень становитиме від +23 до +26. На півночі без опадів, вдень від +22 до +25, у центральній частині від +22 до +26. На сході країни опадів не очікується, денна температура від +22 до +24, на півдні вдень від +22 до +26, у Криму до +25.

Фото: прогноз погоди на 8 червня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень від +23 до +25, вночі від +8 до +10. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Вночі та вдень у Києві опадів не очікується.

Фото: погода в Києві та області

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Теги публікації: Гідрометцентр, ДСНС, синоптики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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