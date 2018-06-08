Пожежна небезпека в Україні очікується 9-11 червня

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні 9-11 червня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"За даними Укргідрометцентру, 9-11 червня в Україні, крім більшості районів Закарпаття, переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 8 червня 2018 року, на заході України місцями дощі, на решті території без опадів, температура повітря підніметься до +26. У Києві сьогодні вдень від +23 до +25, вночі від +8 до +10. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Вночі та вдень у Києві опадів не очікується.