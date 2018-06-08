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Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

НовиниСуспільство    08.06.2018 - 12:42
Ілюстративне фото (oda.odessa.gov.ua)
Ілюстративне фото (oda.odessa.gov.ua)

Пожежна небезпека в Україні очікується 9-11 червня

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні 9-11 червня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"За даними Укргідрометцентру, 9-11 червня в Україні, крім більшості районів Закарпаття, переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 8 червня 2018 року, на заході України місцями дощі, на решті території без опадів, температура повітря підніметься до +26. У Києві сьогодні вдень від +23 до +25, вночі від +8 до +10. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Вночі та вдень у Києві опадів не очікується.

Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні Погода на сьогодні: в Україні переважно без опадів, температура до +26
Теги публікації: ДСНС, пожарная опасность  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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