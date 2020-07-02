Синоптики попереджають про підвищення рівня води в Дністрі

Фото: підвищення рівня води (if.dsns.gov.ua)

Можливе підтоплення міста та села

Сьогодні, 2 липня, у зв'язку із сильними дощами біля села Маяки у Біляївському районі Одеської області у річці Дністер очікується підйом рівня води. Синоптики попереджають про можливе затоплення міста та села.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, наразі у річці Дністер рівень води в створі поста с.Маяки становить 147 см, однак через зливи очікується підвищення до 155 - 165 см над нулем поста. Внаслідок чого можливе затоплення ділянки траси Одеса-Рені, а також городів та сільськогосподарських угідь в селі Яськи та місті Біляївка в Одеській області.

Крім того, внаслідок ускладнення погодних умов, підвищення рівнів води очікуються на річках басейну Прип'яті на 0.1- 0.5 м над рівнями. Можливе підтоплення присадибних ділянок в окремих прирічкових населених пунктах річки Прип'ять у Ратнівському районі та річки Вижівка у Старовижівському районі Волинської області.

Нагадаємо, сьогодні в Україні оголошене штормове попередження.

Крім того, раніше повідомлялось, що в Одесі через сильний дощ затопило частину міста.

Також у двох областях через негоду були знеструмлені 35 населених пунктів.

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Автор: Андрій Козловський