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Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках на Закарпатье

НовостиОбщество    07.06.2018 - 15:09
Иллюстративное фото (Pixabey)
Иллюстративное фото (Pixabey)

Повышение уровней воды в реках на Закарпатье ожидается 7-8 июня

Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках на Закарпатье. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, в связи с ожидаемыми ливневыми дождями во второй половине 7 и 8 июня на Закарпатье возможно формирование значительного местного стока на малых водотоках возможны быстротекущие повышения уровней воды на 0,3-1,0 м, и образование небольших локальных селевых потоков", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине в течение 7-8 июня сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Площадь пожара в Чернобыле уменьшилась до 0,8 га, - ГСЧС Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине
Теги публикации: Закарпатье, ГСЧС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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