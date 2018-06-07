Повышение уровней воды в реках на Закарпатье ожидается 7-8 июня

Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках на Закарпатье. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, в связи с ожидаемыми ливневыми дождями во второй половине 7 и 8 июня на Закарпатье возможно формирование значительного местного стока на малых водотоках возможны быстротекущие повышения уровней воды на 0,3-1,0 м, и образование небольших локальных селевых потоков", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине в течение 7-8 июня сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.