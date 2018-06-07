Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні

Надзвичайний рівень протримається в країні 7-8 червня в Україні
В Україні протягом 7-8 червня збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Повідомляється, що, за даними Гідрометцентру, 7-8 червня в Україні, крім більшості районів Закарпатської та Львівської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на місці пожежі в Чорнобильській зоні продовжується гасіння окремих вогнищ. Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак заявив, що рівень радіації в точці пожежі в Чорнобилі нижче критичних норм. Пожежа в Чорнобильській зоні виникла вранці 5 червня у зв'язку із загорянням сухої трави з подальшим поширенням пожежі на лісовий масив.