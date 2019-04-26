Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

28-29 апреля в связи со значительными осадками ожидается повышение уровней воды на реках

В Украине 28-29 апреля в связи с возможными значительными осадками ожидается повышение уровней воды на реках. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным Укргидрометцентра, 28-29 апреля, в связи с ожидаемыми значительными осадками, на реках бассейнов Днестра, Сяна (Львовская, Ивано-Франковская области), Прута, Сирета и реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды на 0,3-1 3 м, в нижних течениях Боржавы и Тисы до 1,5 м над уровнями на восемь часов 26 апреля, в пределах коренных берегов, без негативных последствий.

Напомним, на Пасху, 28 апреля, на западе Украины и в северных областях пройдут кратковременные дожди, на западе ожидается похолодание до +13 +18 градусов.

Как писало РБК-Украина, в ГСЧС сообщили, что погода в Украине в ближайшие дни, несмотря на прогнозируемые осадки, будет способствовать повышенному уровню пожарной опасности.

Добавим, также сообщалось, что погода в Украине в ближайшие дни сделает резкий поворот в сторону тепла, но по прогнозам синоптиков, возможны еще небольшие похолодания и дожди.