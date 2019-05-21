Синоптики предупреждают о порывах ветра в Киеве

В Киеве в течение вторника, 21 мая, ожидаются порывы ветра до 20 м/сек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что порывы ветра будут достигать 15-20 м/с - это первый уровень опасности (желтый). Така ситуация в городе сохранится до конца дня.

В связи с этим столичные спасатели советуют жителям города плотно закрыть все окна домов и убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть.

На улице стоит держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, особенно тополей. Также не стоит парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, в ночь с 20 на 21 мая из-за сильного ветра и грозы было обесточены 146 населенных пунктов в 5 областях: Львовской (83), Тернопольской (23), Ивано-Франковской (20), Черновицкой (12) и Житомирской (8).

Кроме того, на Прикарпатье в связи с подтоплениями, которые стали следствием сильных дождей, от газоснабжения отключены два населенных пункта. Всего без газоснабжения остаются около тысячи абонентов.

Добавим, сегодня в Украине ожидаются дожди, грозы и похолодание на западе Украины, а также в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Одесской областях. Осадки прогнозируются также местами в Крыму.