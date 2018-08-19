Синоптики предупреждают о подъеме уровня воды в реках Украины

Подъем уровня воды ожидается в реках бассейна Днестра

В реках Украины сегодня, 19 августа 2018 года, ожидается подъем уровня воды в реках выше нормы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, подъем уровня воды ожидается в реках бассейна Днестра.

"На протяжении суток 19 августа в реках бассейна Днестра (Ивано-Франковская, Хмельницкая, Винницкая обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 0,8 м над уровнями", - говорится в сообщении.

Как сообщается, негативных последствий не ожидается, вместе с тем, при сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 19 августа в Киеве прошел сильный дождь, в результате чего были затоплены улицы в центре столицы.В частности, после ливня в Киеве был затоплен подземный паркинг ТЦ "Гулливер". Супермаркет, расположенный на цокольном этаже торгового центра затоплен водой на несколько сантиметров.

Отметим, это уже второй подобный случай за текущую неделю. В последний раз сильный ливень в Киеве был в ночь на 16 августа, тогда в городе временно было заблокировано движение транспорта, в частности трамваев на столичном Подоле.