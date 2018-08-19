Синоптики попереджають про підйом рівня води в річках України

Підйом рівня води очікується у річках басейну Днiстра

У річках України сьогодні, 19 серпня 2018 року, очікується підйом рівня води в річках вище норми. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, підйом рівня води очікується у річках басейну Днiстра.

"Впродовж доби 19 серпня на річках басейну Днiстра (Iвано-Франкiвська, Хмельницька, Вiнницька обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2 - 0,8 м над рiвнями", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, негативних наслідків не очікується, разом з тим, при сильних зливах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ніч на 19 серпня у Києві пройшов сильний дощ, внаслідок чого було затоплено вулиці у центрі столиці. Зокрема, після зливи у Києві було затоплено підземний паркінг ТЦ "Гулівер". Супермаркет, який розташований у підземному поверсі торговельного центру, затоплений водою на декілька сантиметрів.

Зазначимо, це вже другий подібний випадок за поточний тиждень. Минулий раз сильна злива у Києві була в ніч на 16 серпня, тоді у місті тимчасово було заблоковано рух транспорту, зокрема трамваїв на столичному Подолі.