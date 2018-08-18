Синоптики предупреждают о подъеме уровня воды в реках Украины

Негативных последствий не ожидается

В реках реках бассейна Днестра 18-19 августа ожидается подъем уровня воды выше установленной нормы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, в реках бассейна Днестра, протекающих в Ивано-Франковской, Винницкой и Хмельницкой областях сегодня, 18 августа, а также завтра, 19 августа, уровень воды может подняться выще нормы. В частности, вода может подняться на 0,2-0,8 м. Негативных последствий не ожидается.

"При сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока", - отмечают в ведомстве.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня в Украине ожидаются грозы. По данным синоптиков, сегодня дожди на севере, западе, а также в Черкасской, Полтавской и Винницкой областях. Гроза также ожидается сегодня и в Киеве.

Кроме того, по информации синоптиков, в Украине до 20 августа сохранится высокий уровень пожарной опасности. Вместе с тем, пожарная опасность обойдет отдельные районы на западе страны, а также Винницкой, Киевской и Житомирской областей.