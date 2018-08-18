Синоптики попереджають про грози в Україні

Також місцями очікуються шквали 15-20 м/с

В Україні сьогодні, 18 серпня 2018 року, очікуються грози. Про це йдеться у повідомленні на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За даними українських синоптиків, сьогодні на півночі, заході, а також у Черкаській, Полтавській та Вінницьких областях очікуються грози, місцями також пройде град. Крім того, місцями очікуються шквали 15-20 м/с.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що вчора, 17 серпня 2018 року, через сильну грозу у Львові було затоплено вулиці, що призвело до зупинки руху громадського транспорту. До ліквідації наслідків сильної зливи залучалися рятувальники, які винесли із підтоплених транспортних засобів 130 людей, у тому числі 15 дітей. Загалом за день у Львові випало 28% від місячної норми опадів.

Також у міській раді Львова створено координаційний штаб для ліквідації наслідків зливи, яка підтопила низку вулиць міста. Сформовані групи, які обстежують підвали будинків на тих вулицях, де було найбільше води - це Сахарова, Городоцька, Богуна, Чорновола, Джерельна.