Синоптики попереджають про підйом рівня води в річках України

Негативних наслідків не очікується

В річках річках басейну Днiстра 18-19 серпня очікується підйом рівня води вище встановленої норми. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, у річках басейну Днiстра, що протікають у Iвано-Франкiвській, Вінницькій та Хмельницькій областях сьогодні, 18 серпня, а також завтра, 19 серпня, рівень води може піднятися вище норми. Зокрема, вода може піднятися на 0,2-0,8 м. Негативних наслідків не очікується.

"При сильних зливах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку", - зазначають у відомстві.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні в Україні очікуються грози. За даними синоптиків, сьогодні дощитиме на півночі, заході, а також у Черкаській, Полтавській та Вінницьких областях. Гроза також очікується сьогодні і в Києві.

Крім того, за інформацією синоптиків, в Україні до 20 серпня утримається високий рівень пожежної небезпеки. Разом з тим, пожежна небезпека омине окремі райони на заході країни, а також Вінницької, Київської та Житомирської областей.