У Києві сьогодні очікується гроза та шквали

Також у Києві очікуються шквали до 15-18 м/с

У Києві сьогодні вдень, 18 серпня 2018 року, очікується гроза та шквали до 15-18 м/с. Про це йдеться у повідомленні на сайті Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, сьогодні у Києві пройдуть короткочасні дощі, також очікуються грози, при яких подекуди можливі град та шквали 15-18 м/с. Загалом за прогнозом синоптиків, у Києві сьогодні буде мінлива хмарність, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, температура вдень 26-28 градусів тепла.

У разі посилення вітру киянам радять щільно закрити вікна будинків, триматися подалі від рекламних щитів, дерев та ЛЕП, а також не паркувати поруч з деревами автотранспорт.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні сьогодні, 18 серпня 2018 року, очікуються грози. Зокрема, на півночі, заході, а також у Черкаській, Полтавській та Вінницьких областях очікуються грози, місцями також пройде град.

Також зазначалося, що до 20 серпня в Україні утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки 5 класу. Винятком є окремі райони на заході країни, а також Вінницької, Київської та Житомирської областей.