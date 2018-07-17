Синоптики предупреждают о подъеме уровня воды в реках Украины

Из-за сильных дождей в реках западных областей Украины ожидаются подъемы уровней воды

В западных областях Украины 17 июля 2018 года в реках ожидаются подъемы уровней воды. Об этом сообщается на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуций.

Так, согласно данным Укргидрометцентра, 17 июля, в связи с сильными дождями на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидаются подъемы уровней воды на 0,2-1,0 м над уровнями.

"В связи с сильными дождями, 17-18 июля на реках бассейна Западного буга (Львовская, Волынская обл.) и в речках бассейна Стира (приток Припяти) ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,8 м над текущими уровнями, без негативных последствий", - говорится в сообщении.

Напомним, согласно сообщению Укргидрометцентра, 17 июля 2018 года почти во всех областях Украины ожидаются дожди, без осадков, лишь на юге, температура воздуха поднимется до +29.