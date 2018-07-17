Погода на сьогодні: в Україні переважно дощі з грозами, температура до +29

У Києві очікується дощ, можливо, гроза, вдень від +21 до +23

Погода на сьогодні: 17 липня 2018 року майже у всіх областях України очікуються дощі, без опадів, лише на півдні, температура повітря підніметься до +29. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

за прогнозами українських синоптиків, на заході очікуються дощі з грозами, температура повітря вдень становитиме від +22 до +24. На півночі також пройдуть грозові дощі, вдень від +21 до +24, у центральній частині дощі, місцями грози, від +22 до +24. На сході денна температура від +24 до +28. На півдні без опадів, вдень від +27 до +29, у Криму також без опадів, +28.

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень очікуються дощі, можливі грози, температура вдень від +21 до +23, вночі від +15 до +17.