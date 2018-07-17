Синоптики попереджають про підйом рівня води в річках України

Через сильні дощі в річках західних областей України очiкуються пiдйоми рiвнiв води

У західних областях України 17 липня 2018 року в річках очiкуються пiдйоми рiвнiв води. Про це повідомляється на сайті Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

Так, згідно з даними Укргідрометцентру, 17 липня, у зв'язку з сильними дощами, на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 0,2-1,0 м над рiвнями.

"У звязку із сильними дощами, 17-18 липня на рiчках басейну Захiдного бугу (Львiвська, Волинська обл.) та у верхiв'ях рiчок басейну Стира (притока Прип'яті) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2-0,8 м над поточними рiвнями, без негативних наслідків", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, згідно з повідомленням Укргідрометцентру, 17 липня 2018 року майже у всіх областях України очікуються дощі, без опадів, лише на півдні, температура повітря підніметься до +29.